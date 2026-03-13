Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trend setzt sich fort

Firmenpleiten in Deutschland auf Rekordniveau

Wirtschaft
13.03.2026 10:17
Auch die Konsumenten waren von der Konjunkturflaute betroffen. Allein im Dezember stieg die Zahl ...
Auch die Konsumenten waren von der Konjunkturflaute betroffen. Allein im Dezember stieg die Zahl der Privatpleiten um 12,3 Prozent binnen Jahresfrist.(Bild: BERLINSTOCK - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist 2025 auf das höchste Niveau seit elf Jahren gestiegen.

0 Kommentare

Die Amtsgerichte registrierten 24.064 beantragte Unternehmensinsolvenzen und damit 10,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Damit setzte sich der Trend der vergangenen Jahre fort, nachdem die Zahl bereits 2024 um 22,4 Prozent zugelegt hatte und 2023 um 22,1 Prozent. Ein höherer Wert wurde zuletzt 2014 mit 24.085 Fällen registriert.

Während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 gab es 32.687 Pleiten. Trotz mehr Insolvenzen sanken die Forderungen der Gläubiger auf rund 47,9 Milliarden Euro von 58,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Dem Statistikamt zufolge ist dies darauf zurückzuführen, dass 2025 weniger wirtschaftlich bedeutende Firmen Insolvenz anmeldeten. Die Zahl der sogenannten Großpleiten mit Forderungen von mehr als 25 Millionen Euro fiel um 15,6 Prozent.

Lesen Sie auch:
Am 18. März gibt es die erste Insolvenz-Hochrechnung.
Einschätzung vom KSV
Droht Tirol der nächste Rekord bei Firmenpleiten?
09.03.2026
Wirtschaftskrimi
Rettung gescheitert: Dieser TV-Riese sperrt zu
12.03.2026

Vor allem Verkehr, Lagerwesen und Gastgewerbe betroffen
Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es 2025 die meisten Insolvenzen bei Verkehr und Lagerwesen mit 133 Fällen. Dahinter folgten das Gastgewerbe mit 108 und das Baugewerbe mit 104 Fällen. Der Trend setzte sich bis zum Jahresende fort. Im Dezember 2025 lag die Zahl der Firmenpleiten mit 2037 um 13,7 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
13.03.2026 10:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
189.273 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.013 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
147.345 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1466 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1082 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1041 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Wirtschaft
„Nicht akzeptabel“
Großer Job-Kahlschlag bei Pharmakonzern in Tirol
„Krone“-Kommentar
Die richtige Alternative im Spritpreis-Streit
Trend setzt sich fort
Firmenpleiten in Deutschland auf Rekordniveau
Krone Plus Logo
Die Schweiz überholen
Minister will mit ÖBB ersten Platz in Europa holen
Mallorca, Brac und Co.
Diese Ziele werden im Sommer von Linz angeflogen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf