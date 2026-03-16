Paukenschlag: Linzer Handyhersteller vor Verkauf

„Strategische Ausrichtung ausschlaggebend“

emporia-Eigentümerin Eveline Pupeter erklärte zum geplanten Verkauf:

„Nach rund 20 Jahren als CEO und zehn Jahren als Alleineigentümerin dieses tollen Unternehmens war es für mich an der Zeit, einen geordneten Übergang einzuleiten, um die Zukunft von emporia zu sichern. Es gab auch noch andere Interessenten. Letztendlich war jedoch die strategische Ausrichtung von Xplora ausschlaggebend. Mit Xplora bekommt emporia einen starken, international tätigen Eigentümer, in dessen Hände ich mein Unternehmen mit vollem Vertrauen legen kann und mit dem die Zukunft von emporia gesichert ist. Natürlich schwingt auch ein Hauch von Wehmut mit, wenn man ein so fantastisches Unternehmen nach so langer Zeit abgibt.“