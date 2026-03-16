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Norweger übernehmen

Paukenschlag: Linzer Handyhersteller vor Verkauf

Oberösterreich
16.03.2026 09:10
Emporia produziert einfach bedienbare Smartphones und Mobiltelefone für ältere Menschen.
Emporia produziert einfach bedienbare Smartphones und Mobiltelefone für ältere Menschen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Die Linzer Telekommunikationsfirma emporia steht vor einem Eigentümerwechsel. Wie am Montag bekanntgegeben wurde, beabsichtigt Unternehmenschefin und Alleineigentümerin Eveline Pupeter, 100 Prozent der Anteile der emporia-Unternehmensgruppe an das norwegische Technologieunternehmen Xplora Technologies AS zu verkaufen.

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Über die wesentlichen Vertragsbedingungen herrscht laut Unternehmensangaben bereits Einigkeit. Der Abschluss der Transaktion wird – vorbehaltlich der üblichen Prüfungen, Genehmigungen und finalen Vertragsunterlagen – im zweiten Quartal 2026 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Führender Senioren-Smartphone-Hersteller
emporia mit Sitz in Linz zählt zu den führenden Herstellern von Mobiltelefonen für ältere Menschen im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und verkauft laut Unternehmensangaben jährlich mehr als 300.000 Geräte in Europa. Besonders in Deutschland und Österreich gilt emporia als Marktführer im Segment der Senioren-Handys.

Norweger übernehmen 
Der norwegische Konzern Xplora entwickelt vernetzte Geräte und digitale Dienste für Kinder, Familien und Senioren. Mit der geplanten Übernahme will das Unternehmen seine Plattformstrategie weiter ausbauen und die Gerätebasis von emporia künftig stärker mit eigenen SIM- und Serviceangeboten verbinden.

„Strategische Ausrichtung ausschlaggebend“
emporia-Eigentümerin Eveline Pupeter erklärte zum geplanten Verkauf:
„Nach rund 20 Jahren als CEO und zehn Jahren als Alleineigentümerin dieses tollen Unternehmens war es für mich an der Zeit, einen geordneten Übergang einzuleiten, um die Zukunft von emporia zu sichern. Es gab auch noch andere Interessenten. Letztendlich war jedoch die strategische Ausrichtung von Xplora ausschlaggebend. Mit Xplora bekommt emporia einen starken, international tätigen Eigentümer, in dessen Hände ich mein Unternehmen mit vollem Vertrauen legen kann und mit dem die Zukunft von emporia gesichert ist. Natürlich schwingt auch ein Hauch von Wehmut mit, wenn man ein so fantastisches Unternehmen nach so langer Zeit abgibt.“

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„Wichtiger Schritt für Xplora“
Xplora-CEO Sten Kirkbak bezeichnete die geplante Transaktion als wichtigen Schritt für die strategische Entwicklung des Unternehmens. Die Kombination der starken Marktposition von emporia im deutschsprachigen Raum mit den internationalen Aktivitäten von Xplora und dessen Marke Doro soll künftig eine breitere geografische Präsenz ermöglichen.

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