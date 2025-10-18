Der Neustart des Linzer Handy-Spezialisten Emporia

Seit Sommer müssen auch Mobiltelefone ein Energielabel tragen. Der heimische Seniorenhandy-Spezialist Emporia stellte dadurch sein Produktprogramm komplett um und verlor deutlich Umsatz. Nun aber hebt das Geschäft wieder ab, strahlt Firmeneigentümerin Eveline Pupeter.
„Aufgeben war natürlich keine Option“, seufzt Eveline Pupeter, Eigentümerin des heimischen Handyherstellers Emporia, über die beiden letzten harten Jahre. Sie musste ihren 1991 gegründeten Spezialisten für besonders bedienungsfreundliche Geräte quasi neu aufbauen. Seit Sommer müssen auch Handys laut EU ein Energielabel wie Kühlschränke haben. Das betrifft den Nachweis von Energieverbrauch, Reparaturfähigkeit, einfachem Recycling, Haltbarkeit usw.
