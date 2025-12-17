Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Senioren-Paar in Not

Nach „Krone“-Bericht nun Smartphone-Überraschung

Oberösterreich
17.12.2025 08:00
Emporia-Chefin Eveline Pupeter (re.) brachte Mathilde und Leo Sattler persönlich das neue Handy.
Emporia-Chefin Eveline Pupeter (re.) brachte Mathilde und Leo Sattler persönlich das neue Handy.(Bild: Markus Wenzel)

Überraschung für Mathilde und Leo Sattler aus Leonding in Oberösterreich, die den QR-Code für Zug-Fahrpläne mit ihrem bisherigen Seniorenhandy nicht scannen konnten. Unternehmerin Eveline Pupeter rührte die Geschichte des betagten Ehepaares derart, dass sie am Dienstag kurzerhand bei den beiden vorbeikam und ein Geschenk überreichte.

0 Kommentare

„Ich bin sprachlos“, staunt der 81-jährige Leo Sattler aus Leonding, als am Dienstag Eveline Pupeter, Chefin des Linzer Seniorenhandy-Spezialisten Emporia, an seiner Haustür klingelt und ein Geschenk überreicht. „Wir haben in der ,Krone’ von Ihren Problemen mit den Zugfahrplänen gelesen und gesagt: So kann das doch nicht weitergehen!“, sagt die Unternehmerin mit Augenzwinkern.

Ihr Mitbringsel: ein „Emporia Smart 7 lite“, ein Seniorenhandy der allerneuesten Generation. „Damit können Sie und Ihre Gattin künftig auch den QR-Code für Zugfahrpläne scannen.“

Wie berichtet, hatten ÖBB-Mitarbeiter dem Paar erklärt, dass die Broschüre mit Zug-Fahrplänen aus Spargründen nicht mehr gedruckt werde, stattdessen ein QR-Code gescannt werden müsse – was mit dem bisherigen Seniorenhandy aber unmöglich war.

Das neue Smartphone des Paares ist ganz einfach zu bedienen.
Das neue Smartphone des Paares ist ganz einfach zu bedienen.(Bild: Markus Wenzel)

Unterstützung bei Anwendung
Leo (81) und Mathilde Sattler (74) zeigten sich über Pupeters Präsent daher hellauf begeistert. Die Unternehmerin bot dem ehemaligen Bankmitarbeiter und der pensionierten Lehrerin zusätzlich an, dass einer ihrer Mitarbeiter die beiden auch auf das neue Smartphone einschulen werde: „Obwohl es im Grunde sehr benutzerfreundlich ist und auch einen Notrufknopf hat, bei dessen Aktivierung automatisch Freisprecheinrichtung und Kamera aktiviert werden, sodass der Angerufene sofort ein Bild von der Situation erhält.“

Lesen Sie auch:
Oftmals passiert Weiterbildung im Sinne der Digitalisierung in der Familie. Wenn nicht, bietet ...
Krone Plus Logo
Nicht zurückbleiben
So können Senioren am digitalen „Ball“ bleiben
16.12.2025
Ärger über ÖBB
Aus für Zug-Fahrpläne auf Papier regt Leser auf
14.12.2025
Aus für Bahnbroschüren
Senioren hilflos: Fahrplan gibt‘s nur mehr digital
14.12.2025

Die beiden Senioren können es nun kaum erwarten, damit die nächste Zugreise zu planen: „Wir möchten so gern unseren Enkel in Innsbruck wieder einmal besuchen.“ 

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LeondingOberösterreich
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Oberösterreich
Senioren-Paar in Not
Nach „Krone“-Bericht nun Smartphone-Überraschung
Raubüberfall in Linz
Junges Pärchen nach brutaler Home-Invasion gefasst
Krone Plus Logo
Bei wem es Sinn macht
Beim teureren Klimaticket bis zu 100 Euro sparen
Zeugen gesucht
67-Jähriger von Unbekanntem vom Fahrrad gestoßen
Gegen Baum geprallt
Trotz schneller Hilfe verstarb Lenker nach Unfall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf