Nach „Krone“-Bericht nun Smartphone-Überraschung

Unterstützung bei Anwendung

Leo (81) und Mathilde Sattler (74) zeigten sich über Pupeters Präsent daher hellauf begeistert. Die Unternehmerin bot dem ehemaligen Bankmitarbeiter und der pensionierten Lehrerin zusätzlich an, dass einer ihrer Mitarbeiter die beiden auch auf das neue Smartphone einschulen werde: „Obwohl es im Grunde sehr benutzerfreundlich ist und auch einen Notrufknopf hat, bei dessen Aktivierung automatisch Freisprecheinrichtung und Kamera aktiviert werden, sodass der Angerufene sofort ein Bild von der Situation erhält.“