Hilfloses Europa

Der zarte Aufschwung, über den wir uns gerade noch gefreut haben, verfliegt im iranischen Bombenhagel. Die Prognosen von Ölpreisschock und Inflationsanstieg, die vor zwei Wochen hier zu lesen waren, sind leider eingetreten – und weiten sich aus. Mehr noch als der Ukraine-Krieg droht der Angriff auf den Iran unserem Wohlstand und der Gesellschaftsordnung zu schaden. Das liegt auch an einer erstaunlich hilflosen EU-Spitze, die weder eine klare Linie zum Iran findet noch dringend nötige Wirtschaftsprogramme zustande bringt.