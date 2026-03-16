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Hilfloses Europa

Kolumnen
16.03.2026 09:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christian Baha
Von Christian Baha
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Der zarte Aufschwung, über den wir uns gerade noch gefreut haben, verfliegt im iranischen Bombenhagel. Die Prognosen von Ölpreisschock und Inflationsanstieg, die vor zwei Wochen hier zu lesen waren, sind leider eingetreten – und weiten sich aus. Mehr noch als der Ukraine-Krieg droht der Angriff auf den Iran unserem Wohlstand und der Gesellschaftsordnung zu schaden. Das liegt auch an einer erstaunlich hilflosen EU-Spitze, die weder eine klare Linie zum Iran findet noch dringend nötige Wirtschaftsprogramme zustande bringt.

Große Wirtschaftsnationen haben längst mit Kurskorrekturen reagiert, während die EU unbeirrt am Green Deal und der Klimaneutralität bis 2050 festhält. Doch die in Europa eingesparten Emissionen werden anderswo längst wieder in die Luft geblasen. Der Iran-Krieg trägt ebenso dazu bei wie die Produktion in Indien, China und den USA. Während Europa spart, wird weltweit weiter geheizt.

Manche EU-Regierungschefs unterstützen den Iran-Krieg, andere verurteilen ihn. In diesem Stimmengewirr wirkt Europa orientierungslos und wird international kaum ernst genommen. Als Österreicher bezahlen wir das alles als einer von zehn EU-Nettozahlern. Dafür lassen wir uns de facto vorschreiben, die teuerste Energie zu beziehen und unsere Wirtschaft einzubremsen. Selbst die USA haben ihre Russland-Sanktionen gelockert und erlauben wieder den Handel mit russischem Öl. Unsere Nachbarn Ungarn und die Slowakei hatten ihn nie ganz eingestellt.

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