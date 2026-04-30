Frau (37) gab über Phishing-Link Buchungen frei

Für eine in Tirol lebende Niederländerin (37) wurde ein angebliches Interesse eines mutmaßlichen Käufers auf einer Plattform zur teuren Sache. Sie gab Buchungen frei und verlor dabei mehrere Tausend Euro.
Die 37-Jährige wurde am Mittwoch Opfer eines bislang unbekannten Täters auf einer Verkaufsplattform im Internet. Der Unbekannte zeigte sich an einem von ihr online gestellten Inserat auf einer Verkaufsplattform interessiert.
Er verleitete die Frau schließlich dazu, über einen Phishing-Link, ihre Bankdaten einzugeben und Buchungen freizugeben. Der 37-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Weitere Ermittlungen sind im Gang.
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