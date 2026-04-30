Silagehaufen entzündete sich: Feuerwehr rückte aus

Brenzliger Einsatz für die Florianijünger aus Wenns (Tiroler Bezirk Imst) am Donnerstagnachmittag! Ein Silagehaufen entzündete sich von selbst. Anwohner bemerkten die Rauchschwaden und alarmierten die Einsatzkräfte.
Kurz nach 16 Uhr wurden am Donnerstag im Bereich des Weiler Tränk in Wenns Anwohner auf den Rauch eines Silagehaufens aufmerksam. Sie alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.
Die Freiwillige Feuerwehr Wenns rückte an und konnte den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand. „Auch ein Sachschaden entstand nicht“, schildert die Polizei.
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