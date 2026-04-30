Pkw kollidierte beim Abbiegen mit Biker (60)

Zu einem bösen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in Breitenwang im Tiroler Außerfern! Eine Pkw-Lenkerin (58) kollidierte beim Abbiegen mit einem Motorradlenker (60). Der Biker stürzte und verletzte sich dabei erheblich.
Die 58-jährige Deutsche war gegen 16.42 Uhr mit ihrem Pkw auf der Mühlerstraße im Bereich der Kreuzung mit dem Tannenweg in Breitenwang unterwegs. Dort wollte sie rechts abbiegen.
Gleichzeitig fuhr auch ein 60-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad auf der Mühlerstraße von Reutte aus auf der Straße. Beim Abbiegen der Pkw-Lenkerin kam es zur Kollision mit dem Bike.
In Wiese gefahren und gestürzt
Der Motorradfahrer fuhr mit seinem Bike in eine angrenzende Wiese und stürzte dort. Er wurde dabei erheblich verletzt und anschließend mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.
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