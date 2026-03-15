„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht

Magyar wirft Orbán „Verrat“ vor

Orbáns Angstgegner bei den Parlamentswahlen ist Péter Magyar, Vorsitzender der Partei „Respekt und Freiheit“ (TISZA) und seit Monaten in Umfragen weit Führender. Magyar veranstaltete am Sonntag eine „Marsch der Nation“ titulierte Kundgebung. Der Demonstrationszug wurde von Reitern in Husarenuniformen angeführt und endete am Budapester Heldenplatz. Dort hielt der TISZA-Chef am Abend eine Rede. Dabei betonte Magyar Ungarns Zugehörigkeit zur EU und die Ablehnung des Krieges. Orbán warf er vor, russische Agenten ins Land gerufen zu haben. Magyar sprach von „Verrat“. Deswegen wolle TISZA am 12. April einen Sieg erringen, „der nicht nur vom Mond, sondern auch aus dem Kreml sichtbar sein wird“.