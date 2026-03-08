Wie Péter Magyar Orbán in Pension schicken will

Der Winter in Ungarn war lang und deutlich kälter als in den Jahren zuvor. Selbst Budapest war heuer tagelang eingeschneit. Manche meinen jedoch, dass in Ungarn eigentlich seit mittlerweile 16 Jahren eine Art Winter herrsche. Zumindest im politischen Sinne. Denn die Stimmung ist frostig, die wirtschaftliche Lage düster. Meinungsfreiheit und unabhängige Medien bestehen längst nur noch auf dem Papier. Viktor Orbán hat unser Nachbarland in eine Art Gulasch-Version von Putins Russland verwandelt.