Wie Péter Magyar Orbán in Pension schicken will

Richtungswahl in Ungarn: Zum ersten Mal seit 16 Jahren steht dem Despoten Viktor Orbán (62) mit Péter Magyar (44) ein charismatischer Oppositionskandidat gegenüber – mit besten Chancen auf Platz 1. Doch wird der „Viktator“ einen Sieg seines jungen Gegners überhaupt zulassen?
Der Winter in Ungarn war lang und deutlich kälter als in den Jahren zuvor. Selbst Budapest war heuer tagelang eingeschneit. Manche meinen jedoch, dass in Ungarn eigentlich seit mittlerweile 16 Jahren eine Art Winter herrsche. Zumindest im politischen Sinne. Denn die Stimmung ist frostig, die wirtschaftliche Lage düster. Meinungsfreiheit und unabhängige Medien bestehen längst nur noch auf dem Papier. Viktor Orbán hat unser Nachbarland in eine Art Gulasch-Version von Putins Russland verwandelt.
