Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück

Ehemaliger Bankchef: „Normales Geschäft“

Die Angelegenheit schlägt auch in Österreich Wellen. In die Lieferung an die Oschadbank soll die Raiffeisenbank International (RBI) involviert gewesen sein. Bestätigt wird das mit Verweis auf das Bankgeheimnis nicht. Aber: „RBI ist traditionell der führende Banknoten-Importeur und -Exporteur in Osteuropa“, erklärte der ehemalige CEO der ukrainischen Privatbank, Gerhard Bösch gegenüber der APA. Auch spiele Ungarn als Transitland für Banknotentransfers seit der Schließung der ukrainischen Flughäfen 2022 eine zentrale Rolle, erläuterte Bösch. „Das ist seit Jahren ein völlig normales Geschäft“, sagte er. Die ungarischen Geldwäsche-Vorwürfe seien lächerlich.