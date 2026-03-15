Kärntner sägten sich zum Weltmeister in Waldarbeit

Wenn es um das Thema Waldsport geht, ist Kärnten wohl unschlagbar! Am Wochenende drehte sich im Zuge der Forst-Weltmeisterschaft in Slowenien alles um dieses Thema. Und auch heuer geht der Titel nach Kärnten!
Jubel in Slowenien! Gleich mehrere Kärntner Teilnehmer holten sich am Sonntag die begehrten Weltmeistertitel im fordernden Waldsport.
Von 12. bis 15. März drehte sich dort nämlich alles um die Motorsäge. Mit Geschick und viel Feingefühl räumte Jürgen Erlacher den ersten Platz ab. Der 34-Jährige aus Kaning, Radenthein, wurde damit zum Profi-Weltmeister in der Waldarbeit gekürt.
„Es gibt insgesamt fünf Disziplinen, in denen man performen muss. Das Finale ist das Entasten eines Baumstammes, und das ist entscheidend“, erzählt der Oberkärntner. Dabei müssen so schnell wie möglich insgesamt 30 Äste abgeschnitten werden. „Sie dürfen nicht zu tief und auch nicht zu hoch getroffen werden – wir haben hier eine Toleranz von nur fünf Millimetern“, erklärt er weiter. Und das hat Erlacher unter 15 Sekunden geschafft. „Also zwei Äste innerhalb von einer Sekunde“, freut sich der Kärntner über den Sieg.
Doch auch Johannes Ertl (21) aus Würmlach, Hermagor, darf sich freuen! Denn er hat sich mit seinem Können zum Junioren-Weltmeister „gesägt“. Der Mannschaftsweltmeistertitel geht nach Kärnten und in die Steiermark. „Dafür haben Michael Ramsbacher aus Flattach und der Steirer Markus Buchebner gesorgt“, jubelt Co-Trainer Mathias Morgenstern, der im Jahr 2023 selbst den Motorsäge-WM-Titel nach Kärnten holte.
Kollegin Carina Modl wurde 2024 Weltmeisterin.
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