Kärntner sägten sich zum Weltmeister in Waldarbeit

Jubel in Slowenien! Gleich mehrere Kärntner Teilnehmer holten sich am Sonntag die begehrten Weltmeistertitel im fordernden Waldsport.

Von 12. bis 15. März drehte sich dort nämlich alles um die Motorsäge. Mit Geschick und viel Feingefühl räumte Jürgen Erlacher den ersten Platz ab. Der 34-Jährige aus Kaning, Radenthein, wurde damit zum Profi-Weltmeister in der Waldarbeit gekürt.