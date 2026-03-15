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„Queerbaiting“-Vorwurf

Harry Styles küsst Mann bei „Saturday Night Live“

Society International
15.03.2026 15:47
Harry Styles beim Knutschen mit einem Mann bei „SNL“.
Harry Styles beim Knutschen mit einem Mann bei „SNL“.(Bild: Screenshot/Saturday Night Live)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Harry Styles überraschte am Samstagabend bei „Saturday Night Live“ mit einem Kuss. Den teilte er nicht etwa mit seiner Freundin, Zoë Kravitz, sondern mit einem Mann. Mit der Knutscherei reagierte der Sänger auf Vorwürfe, er würde mit seinem Auftreten bei einem queeren Publikum anbiedern, obwohl er hetero sei.

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In seinem neuen Album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ („Küssen immer. Disco nur manchmal“), dreht sich bei Harry Styles alles ums Knutschen. Auch bei seinem Auftritt bei „Saturday Night Live“ sprach der Star darüber – und dabei blieb es nicht.

Star kämpft seit Jahren mit Vorwürfen
Seit Jahren wird Styles „Queerbaiting“ vorgeworfen. Damit ist gemeint, dass LGBTQ-Zielgruppen auf irreführende Weise angesprochen oder ausgenutzt werden. Durch sein Aussehen und seine Auftritte würde er genau das tun, obwohl er doch eigentlich hetero sei.

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Styles überlegte sich kreativen Konter gegen Vorwürfe
In der Show konterte Harry Styles die Vorwürfe auf seine eigene Weise: Er küsste vor laufender Kamera ein Crewmitglied von „SNL“. Das Ganze passierte in seinem Eröffnungsmonolog, den er mit einem Rückblick auf seinen letzten Auftritt als Moderator im Jahr 2019 begann. „Damals redeten die Leute viel über meine Klamotten, und man warf mir sogenanntes Queerbaiting vor“, sagte er. „Damit kann ich leben.“

„Bin ein langweiliger Typ“
Er erzählte weiter, dass er sich in seiner Auszeit in den vergangenen zwei Jahren besser kennengelernt habe. Dabei sei ihm aufgefallen, dass er „ein sehr langweiliger Typ“ sei.

„So geht Queerbaiting!“
Auch über sein Album sprach Styles und darüber, wie schön Küssen sein kann. Währenddessen kamen die Comedians Chloe Fineman und Sarah Sherman auf die Bühne, um sich einen Kuss abzuholen, zogen jedoch wieder ab, weil sie von Harry ignoriert wurden. Erst als Ben Marshall auf die Bühne kam, küsste er ihn auf den Mund. „So geht Queerbaiting!“ rief er.

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