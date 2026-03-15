Harry Styles küsst Mann bei „Saturday Night Live“

Styles überlegte sich kreativen Konter gegen Vorwürfe

In der Show konterte Harry Styles die Vorwürfe auf seine eigene Weise: Er küsste vor laufender Kamera ein Crewmitglied von „SNL“. Das Ganze passierte in seinem Eröffnungsmonolog, den er mit einem Rückblick auf seinen letzten Auftritt als Moderator im Jahr 2019 begann. „Damals redeten die Leute viel über meine Klamotten, und man warf mir sogenanntes Queerbaiting vor“, sagte er. „Damit kann ich leben.“