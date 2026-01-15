Popsänger Harry Styles kündigt neues Album an

Wie berichtet, wurde Styles im vergangenen Sommer erstmals an der Seite von US-Schauspielerin und Regisseurin Zoë Kravitz (36) gesichtet. Sie dürften sich bei ihrem gemeinsamen Film „Caught Stealing“ kennengelernt haben. Anschließend wurden Kravitz und Styles gemeinsam an verschiedenen Orten in Europa gesehen. Als die 36-Jährige für einen Film in London war, wohnte sie laut einem Insider auch bei Styles. „Zoë findet, dass Harry cool ist, ohne es zu versuchen, und das ist in Hollywood, wo die meisten Leute zu beschäftigt sind, verzweifelt ihren Durchbruch zu jagen (…)“, sagte der Insider im Oktober.