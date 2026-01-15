Popsänger Harry Styles kündigt neues Album an

Der britische Popsänger Harry Styles (31) hat ein neues Album angekündigt, das am 6. März erscheinen soll. „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“, schrieb er am Donnerstag auf der Plattform Instagram dazu. Ob die Küsse eine Anspielung auf seine Partnerin Zoë Kravitz sind?
Wie berichtet, wurde Styles im vergangenen Sommer erstmals an der Seite von US-Schauspielerin und Regisseurin Zoë Kravitz (36) gesichtet. Sie dürften sich bei ihrem gemeinsamen Film „Caught Stealing“ kennengelernt haben. Anschließend wurden Kravitz und Styles gemeinsam an verschiedenen Orten in Europa gesehen. Als die 36-Jährige für einen Film in London war, wohnte sie laut einem Insider auch bei Styles. „Zoë findet, dass Harry cool ist, ohne es zu versuchen, und das ist in Hollywood, wo die meisten Leute zu beschäftigt sind, verzweifelt ihren Durchbruch zu jagen (…)“, sagte der Insider im Oktober.
Musikalisch war es jedoch jahrelang still um den Briten, der einst mit der Boyband One Direction berühmt geworden war. Styles hatte zuletzt 2022 ein Album herausgebracht („Harry’s House“) und war damit auch in Österreich auf Platz 1 der Charts gelandet. Anschließend tourte er bis Mitte 2023. Nun dürfen sich die Fans wieder auf neue Musik freuen. „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ scheint der Titel des neuen Albums zu sein, das am 6. März erscheinen soll.
Hier sehen Sie die Ankündigung von Styles:
Geht selbst in Clubs
Auch die Disco im Namen dürfte einen Bezug zu ihm haben. So postete der DJ Ben Klock kürzlich ein Foto mit Styles, Kravitz und weiteren Personen vor dem Berghain in Berlin. Dass der Sänger mehrmals in Berlin gesichtet wurde, nährte Gerüchte, dass er Teile seines neuen Albums in der deutschen Hauptstadt aufgenommen habe. So könnte er in den Hansa Studios gewesen sein, in denen einst David Bowie sein „Heroes“-Album aufgenommen hatte. Das wurde bisher aber nicht bestätigt.
Im September 2025 war Styles beim Marathon in Berlin mitgelaufen. Der Brite hat drei Soloalben veröffentlicht, das erste mit der Single „Sign of the Times“ 2017.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.