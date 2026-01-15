Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Küsse und Disco“

Popsänger Harry Styles kündigt neues Album an

Society International
15.01.2026 22:00
Popmusiker Harry Styles
Popmusiker Harry Styles(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Popsänger Harry Styles (31) hat ein neues Album angekündigt, das am 6. März erscheinen soll. „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“, schrieb er am Donnerstag auf der Plattform Instagram dazu. Ob die Küsse eine Anspielung auf seine Partnerin Zoë Kravitz sind?

0 Kommentare

Wie berichtet, wurde Styles im vergangenen Sommer erstmals an der Seite von US-Schauspielerin und Regisseurin Zoë Kravitz (36) gesichtet. Sie dürften sich bei ihrem gemeinsamen Film „Caught Stealing“ kennengelernt haben. Anschließend wurden Kravitz und Styles gemeinsam an verschiedenen Orten in Europa gesehen. Als die 36-Jährige für einen Film in London war, wohnte sie laut einem Insider auch bei Styles. „Zoë findet, dass Harry cool ist, ohne es zu versuchen, und das ist in Hollywood, wo die meisten Leute zu beschäftigt sind, verzweifelt ihren Durchbruch zu jagen (…)“, sagte der Insider im Oktober.

Musikalisch war es jedoch jahrelang still um den Briten, der einst mit der Boyband One Direction berühmt geworden war. Styles hatte zuletzt 2022 ein Album herausgebracht („Harry’s House“) und war damit auch in Österreich auf Platz 1 der Charts gelandet. Anschließend tourte er bis Mitte 2023. Nun dürfen sich die Fans wieder auf neue Musik freuen. „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ scheint der Titel des neuen Albums zu sein, das am 6. März erscheinen soll.

Hier sehen Sie die Ankündigung von Styles:

Geht selbst in Clubs
Auch die Disco im Namen dürfte einen Bezug zu ihm haben. So postete der DJ Ben Klock kürzlich ein Foto mit Styles, Kravitz und weiteren Personen vor dem Berghain in Berlin. Dass der Sänger mehrmals in Berlin gesichtet wurde, nährte Gerüchte, dass er Teile seines neuen Albums in der deutschen Hauptstadt aufgenommen habe. So könnte er in den Hansa Studios gewesen sein, in denen einst David Bowie sein „Heroes“-Album aufgenommen hatte. Das wurde bisher aber nicht bestätigt.

Lesen Sie auch:
Mehr als nur ein Sommerflirt: Zwischen Zoë Kravitz und Harry Styles wird es immer ernster!
„Das ist Liebe“
Es wird ernst! Kravitz zieht bei Harry Styles ein
10.10.2025
Was läuft denn da?
Zoë Kravitz Arm in Arm mit Harry Styles in Rom
25.08.2025

Im September 2025 war Styles beim Marathon in Berlin mitgelaufen. Der Brite hat drei Soloalben veröffentlicht, das erste mit der Single „Sign of the Times“ 2017.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
457.364 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
200.064 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
179.966 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Society International
„Küsse und Disco“
Popsänger Harry Styles kündigt neues Album an
Model zeigt Haut
Huch! Brooks Nader lässt im Urlaub Busen blitzen
Kürzen tabu
Demi Moore legt großen Wert auf langes Haar
Das erste Foto ist da!
So mega hot ist Sophie Turner als neue Lara Croft
Total nett!
Damon & Affleck setzen neue Maßstäbe bei Bezahlung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf