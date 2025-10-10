Vorteilswelt
„Das ist Liebe“

Es wird ernst! Kravitz zieht bei Harry Styles ein

Society International
10.10.2025 15:00
Mehr als nur ein Sommerflirt: Zwischen Zoë Kravitz und Harry Styles wird es immer ernster!
Mehr als nur ein Sommerflirt: Zwischen Zoë Kravitz und Harry Styles wird es immer ernster!(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Harry Styles und Zoë Kravitz „hatten einen unglaublichen Sommer zusammen“. Der 31-jährige Sänger und die 36-jährige Schauspielerin sind in den letzten Monaten regelmäßig miteinander ausgegangen, und die Dinge zwischen ihnen sollen immer ernster werden.

„Harry und Zoë haben eine echte Verbindung – das ist Liebe. Es ist eine richtige Flitterwochenphase, und sie sind kaum voneinander getrennt“, sagte jetzt ein Insider der Zeitung „The Sun“.

Gemeinsame Wohnung in London
Außerdem steht dem Paar eine längere gemeinsame Zeit bevor: „Zoë muss für einen Film zurück an die Arbeit, also kommt sie nach London und wird bei Harry wohnen, während sie hier ist. Sie hatten einen großartigen Sommer zusammen, und die Dinge werden nur noch ernster zwischen ihnen.“

Harry Styles hat das Herz von Zoë Kravitz im Sturm erobert.
Harry Styles hat das Herz von Zoë Kravitz im Sturm erobert.(Bild: AP/Evan Agostini)

Das Promi-Duo wurde in den letzten Monaten an verschiedenen Orten in Europa gesehen. „Zoë findet, dass Harry cool ist, ohne es zu versuchen, und das ist in Hollywood, wo die meisten Leute zu beschäftigt sind, verzweifelt ihren Durchbruch zu jagen oder relevant zu bleiben, eine sehr attraktive Eigenschaft.“

Der Musikstar behandle jeden gleich, egal ob berühmt oder nicht – eine Eigenschaft, die Kravitz besonders erfrischend empfinde. „Lenny ist auch so, und da sie mit einem so berühmten Vater aufgewachsen ist, wurde Zoë dieses Ethos eingetrichtert – freundlich zu sein, niemals eine Diva zu werden.“

Lenny Kravitz gab Beziehung seinen Segen
Im September enthüllte ein anderer Insider bereits, dass Lenny Kravitz Harry Styles seinen Segen gegeben habe. Der 61-jährige Star habe es genossen, seinen jüngeren Kollegen kennenzulernen, und schätze dessen Sinn für Humor, wie ein Insider dem „People“-Magazin steckte.

„Freunde von Lenny sagen, er sei sehr beschützend gegenüber Zoë, aber es schien wirklich, als hätte er es genossen, Harry zu treffen“, so der Insider. „Soweit man erkennen konnte, fand er, dass Harry höflich, bodenständig und wirklich daran interessiert war, die Familie kennenzulernen.“

Porträt von krone.at
krone.at
