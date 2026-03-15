Weißes Haus: Trump plant neues Besucherzentrum

Projekt soll mehrere hundert Millionen kosten

Am 2. April will sich die von Fürsprechern des Präsidenten geleitete Planungskommission mit dem Vorhaben beschäftigen. In derselben Sitzung soll auch über die Zukunft des Ballsaals entschieden werden. Es gingen bereits Zehntausende, größtenteils kritische, Rückmeldungen zur öffentlichen Bekanntmachung des Projekts ein. Die Kosten werden von der Regierung inzwischen auf etwa 400 Millionen US-Dollar (350 Millionen Euro) beziffert – doppelt so viel wie ursprünglich veranschlagt. Wie teuer das neue Besucherzentrum werden dürfte, ist nicht bekannt. US-Medien bemühten sich vergeblich um eine Stellungnahme des Weißen Hauses.