Abrissarbeiten am Weißen Haus für Trumps Ballsaal

„Gebe Stätte diese Ehre“

Trump sagte erst am Montag, er erfülle mit dem Bau einen lang gehegten Wunsch vieler Präsidenten vor ihm: „Sie wollten seit 150 Jahren einen Ballsaal, und ich gebe dieser wunderbaren Stätte diese Ehre“. Kritiker des Projekts werfen Trump hingegen Geltungssucht vor. Mitunter wird auch kritisiert, dass der massive Anbau einen großen Eingriff in das historische Ensemble der Gebäude auf dem Gelände des Weißen Hauses darstellt.