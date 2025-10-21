Kostet 250 Mio. Dollar
Abrissarbeiten am Weißen Haus für Trumps Ballsaal
Für den Bau eines von US-Präsident Donald Trump geplanten Ballsaals haben am Ostflügel des Weißen Hauses Abrissarbeiten begonnen. Die Kosten für den Bau wurden zuletzt auf rund 250 Millionen US-Dollar geschätzt (etwa 215 Millionen Euro).
In einem Post auf seiner Plattform Truth Social (siehe unten) bestätigte Trump den Baubeginn und schrieb, der 8000 Quadratmeter große Saal werde zwar vollständig separat vom Weißen Haus entstehen, der Ostflügel werde im Zuge dessen aber „modernisiert und schöner denn je“. 1000 Gäste sollen darin Platz finden.
Der Bau soll Trump zufolge ausschließlich über Spenden finanziert werden – durch „großzügige Patrioten, großartige amerikanische Unternehmen und mich selbst“, so der Präsident. Wer die Spender sind, ist bisher nicht bekannt.
Nach Angaben des Weißen Hauses soll der Ballsaal den neoklassizistischen Stil des Präsidentensitzes beibehalten. Entwürfe zeigen einen Festsaal mit vergoldeten korinthischen Säulen, Kristalllüstern und einem schwarz-weiß karierten Marmorboden.
Bilder des Abbruchs:
„Gebe Stätte diese Ehre“
Trump sagte erst am Montag, er erfülle mit dem Bau einen lang gehegten Wunsch vieler Präsidenten vor ihm: „Sie wollten seit 150 Jahren einen Ballsaal, und ich gebe dieser wunderbaren Stätte diese Ehre“. Kritiker des Projekts werfen Trump hingegen Geltungssucht vor. Mitunter wird auch kritisiert, dass der massive Anbau einen großen Eingriff in das historische Ensemble der Gebäude auf dem Gelände des Weißen Hauses darstellt.
Das Projekt ist Teil einer Reihe von Umbauten, mit denen Trump die Regierungszentrale nach seinem Geschmack umgestaltet – darunter große Flaggenmasten, ein neu gepflasterter Rosengarten und goldfarbene Dekorationen im Oval Office.
