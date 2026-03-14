Pkw fuhr frontal in Gegenverkehr – fünf Verletzte
Auf der B95
Gleich alle Insassen von zwei Autos wurden am Samstagabend bei einem Unfall auf der Turracherstraße (B95) bei Ramingstein im Lungau unbestimmten Grades verletzt. Ersten Informationen zufolge geriet einer der Pkw ins Schleudern und fuhr frontal in den Gegenverkehr.
Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst noch unklar.
Neben der Rettung aus Tamsweg waren auch die Freiwillige Feuerwehr Ramingstein und eine Polizeistreife im Einsatz. Zudem kam tatkräftige Unterstützung aus der angrenzenden Steiermark, wie das Rote Kreuz Salzburg mitteilte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.