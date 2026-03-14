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Auf der B95

Pkw fuhr frontal in Gegenverkehr – fünf Verletzte

Salzburg
14.03.2026 21:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gleich alle Insassen von zwei Autos wurden am Samstagabend bei einem Unfall auf der Turracherstraße (B95) bei Ramingstein im Lungau unbestimmten Grades verletzt. Ersten Informationen zufolge geriet einer der Pkw ins Schleudern und fuhr frontal in den Gegenverkehr. 

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Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst noch unklar. 

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Neben der Rettung aus Tamsweg waren auch die Freiwillige Feuerwehr Ramingstein und eine Polizeistreife im Einsatz. Zudem kam tatkräftige Unterstützung aus der angrenzenden Steiermark, wie das Rote Kreuz Salzburg mitteilte.

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