Täter und Opfer wurden nach Raub festgenommen
Versuchte Rache
Nach einem Straßenraub in der Stadt Salzburg in der Nacht auf Samstag sind sowohl der mutmaßliche Täter als auch sein Opfer festgenommen worden. Ein 19-jähriger Somalier soll zunächst mit drei Komplizen einen 41-jährigen Serben geschlagen und ihm 1.800 Euro geraubt haben.
Das wollte sich der Serbe nicht gefallen lassen. Kurz darauf versuchte er, den 19-Jährigen mit einem Schnitzwerkzeug zu verletzen. Die alarmierten Einsatzkräfte schritten aber dazwischen und nahmen beide fest.
Laut Polizei laufen noch weitere Ermittlungen.
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