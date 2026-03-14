72-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt
Von Baum getroffen
In die falsche Richtung umgefallen ist am Samstagvormittag eine 35 Meter hohe Fichte in der Köstendorfer Ortschaft Entharting in Salzburg. Sie traf dabei einen 72-jährigen Mann am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Dieser wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.
Der 72-Jährige war bei den Waldschlägerungsarbeiten als Helfer mit dabei. Er bediente eine Seilwinde, die etwa 30 Meter vom Baum entfernt stand.
Schuld an dem Unfall dürfte ein morscher Stamm gewesen sein. Nach der Erstversorgung wurde der 72-Jährige von einem Rettungshubschrauber in das Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen.
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