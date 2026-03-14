20 Cannabispflanzen in Strobler Wohnung entdeckt

Gleich zwei Cannabiszelte entdeckten Polizisten am Freitagabend bei einer Hausdurchsuchung in der Salzburger Gemeinde Strobl. Daraufhin wurde die Wohnung auf Anweisung der Staatsanwaltschaft durchsucht. Dabei waren die Beamten eigentlich wegen eines Hinweises auf ein Gewaltdelikt zum 31-Jährigen ausgerückt ...