20 Cannabispflanzen in Strobler Wohnung entdeckt

Pkw fuhr frontal in Gegenverkehr – fünf Verletzte
Auf der B95
Gleich zwei Cannabiszelte entdeckten Polizisten am Freitagabend bei einer Hausdurchsuchung in der Salzburger Gemeinde Strobl. Daraufhin wurde die Wohnung auf Anweisung der Staatsanwaltschaft durchsucht. Dabei waren die Beamten eigentlich wegen eines Hinweises auf ein Gewaltdelikt zum 31-Jährigen ausgerückt ...
In seiner Wohnung wurden gleich 20 Cannabispflanzen sichergestellt. Zudem fanden die Polizisten viele Utensilien zur Aufzucht der Pflanzen, Cannabiskraut und ein Wurfmesser. Dabei besteht gegen den 31-Jährigen ein behördliches Waffenverbot.
Während die Wohnung durchsucht wurde, verhielt sich der Mann so aggressiv, dass ihn die Beamten vorübergehend festnehmen mussten. Der 31-Jährige wurde gleich mehrfach angezeigt.
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