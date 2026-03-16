Gestrandet, verletzt oder krank: Kuchl im Pech

Ein Urlaub in Sri Lanka wurde für zwei Westliga-Kicker zum Albtraum. Die Kuchl-Spieler Raphael Rainer und Daniel Temel mussten wegen des Krieges im Iran länger auf der Insel im Indischen Ozean bleiben, verpassten dadurch auch den Frühjahrsauftakt ihres Teams gegen Schwaz. Doch neben dem Duo fehlten den Tennengauern noch zahlreiche weitere Kicker. „Wir haben viele auch kurzfristige Ausfälle gehabt, waren etwas dezimiert“, beklagte Trainer Thomas Hofer nach dem 2:0-Sieg in Schwaz. Bartu Aygün fehlt mit Achillessehnenriss sowieso länger, Finn Ratzer hatte Adduktorenprobleme und Florian Wiedl fiel krank aus. „Es ist schon kurios. Wir haben in der Vorbereitung nicht einen Ausfall gehabt. Im Training und bei den Testspielen waren immer alle da“, muss der routinierte Coach schon fast lachen über das Pech, das seit März am Kuchler Stiefel klebt.