23-jähriger Motorradfahrer raste gleich drei Mal

Bei Schwerpunktkontrollen auf beliebten Motorradstrecken stoppte die Polizei am Freitag einen 23-jährigen Braunauer. Dieser raste bis zu 54 km/h schneller als erlaubt bei einer Kontrollstelle vorbei – und das gleich dreimal hintereinander.
Dem jungen Mann wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Zudem durfte er nicht mehr weiterfahren und wurde angezeigt.
Insgesamt hat die Polizei am Freitag von 366 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Davon waren 30 zu schnell unterwegs. 15 Lenker rasten dabei mehr als 30 km/h schneller als erlaubt.
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