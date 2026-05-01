Festspiele: Hammer will es noch einmal wissen

Nach langem Rätselraten steht nun für die amtierende Festspielpräsidentin fest: „Ich freue mich sehr, heute meine Kandidatur – im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Ausschreibungsverfahrens – bekanntzugeben. Ich habe noch viel vor und bin entschlossen, weiterhin die Zukunft der Salzburger Festspiele aktiv mitzugestalten. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht. Die Entwicklung im Sponsoring und Mäzenatentum ist sehr gut. Diese breite Unterstützung ist für die Zukunft der Festspiele zentral. Es ist in den letzten Jahren gelungen, verbindliche Zusagen in Höhe von 40 Mio. Euro auch für die kommenden Jahre zu generieren. Darin enthalten ist auch die grösste Einzelspende in der Geschichte der Salzburger Festspiele seitens Dr. Hans-Peter Wild für das neue Festspielzentrum, welches im heurigen Herbst eröffnet wird. Jetzt gilt meine ganze Konzentration der Vorbereitung der Pfingstfestspiele und des Festspielsommers in Zusammenarbeit mit Karin Bergmann, Lukas Crepaz und dem gesamten hervorragenden Festspielteam.“