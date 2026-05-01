Festspiele: Hammer will es noch einmal wissen

Der Salzburger Festspielfonds hat die Positionen der Präsidentschaft und der Intendanz ausgeschrieben. Aufgrund des Vertragsablaufs der amtierenden Präsidentin Kristina Hammer Ende 2026 wird ein Nachfolger gesucht. Auch Hammer selbst kann sich erneut bewerben. Das wird sie auch tun, teilte sie nun mit.
Nach langem Rätselraten steht nun für die amtierende Festspielpräsidentin fest: „Ich freue mich sehr, heute meine Kandidatur – im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Ausschreibungsverfahrens – bekanntzugeben. Ich habe noch viel vor und bin entschlossen, weiterhin die Zukunft der Salzburger Festspiele aktiv mitzugestalten. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht. Die Entwicklung im Sponsoring und Mäzenatentum ist sehr gut. Diese breite Unterstützung ist für die Zukunft der Festspiele zentral. Es ist in den letzten Jahren gelungen, verbindliche Zusagen in Höhe von 40 Mio. Euro auch für die kommenden Jahre zu generieren. Darin enthalten ist auch die grösste Einzelspende in der Geschichte der Salzburger Festspiele seitens Dr. Hans-Peter Wild für das neue Festspielzentrum, welches im heurigen Herbst eröffnet wird. Jetzt gilt meine ganze Konzentration der Vorbereitung der Pfingstfestspiele und des Festspielsommers in Zusammenarbeit mit Karin Bergmann, Lukas Crepaz und dem gesamten hervorragenden Festspielteam.“
Im Jänner 2022 übernahm Kristina Hammer das Amt der Präsidentin der Salzburger Festspiele. Im November 2021 wurde sie vom Kuratorium einstimmig für diese Position ausgewählt. Sie wurde 1968 im deutschen Karlsruhe geboren.
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