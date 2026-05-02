Skitourengeher mit Hubschrauber gerettet

„Aufgrund der sehr guten Sichtverhältnisse bei Vollmond und wenig Wind gelang es dem Team des Rettungshubschraubers die beiden Bergsteiger mittels Windenbergung aus dem Gelände zu holen und ins Tal zu bringen.“ Die Geretteten waren unverletzt, aber unterkühlt und erschöpft. Am Einsatz waren neben dem Team des Rettungshubschraubers RK1 fünf Bergretter aus Rauris sowie die Alpinpolizei beteiligt.