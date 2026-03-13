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Salzburger Liga

Joker-Tor bescherte Grödig den Auftaktsieg

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.03.2026 20:59
Spät jubelte Grödig über den Sieg gegen Eugendorf
Spät jubelte Grödig über den Sieg gegen Eugendorf(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Zum Auftakt des Salzburger Liga-Frühjahrs setzte sich Grödig durch ein 1:0 gegen Eugendorf über Nacht an die Tabellenspitze. Das Goldtor gelang dem eingewechselten Lukas Hiermann gegen das Team von Ex-Grödig-Sportchef Heimo Pfeifenberger in der Schlussphase. Derweil bezwang Puch den SAK mit 2:1.

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Die Untersberg-Kicker nahmen trotz einiger Ausfälle  im Wiedersehen der Trainer Arsim Deliu und Pfeifenberger mit ihren Ex-Vereinen schnell das Kommando in die Hand. Doch: Tor wollte Ex-Austrianer Schwaighofer und Kollegen keins gelingen. Wenn sie die dicht gestaffelte Eugendorf-Defensive doch überwanden, stand noch Keeper Hasanovic im Kasten. Der vereitelte mit einer außergewöhnlichen Fußparade das 0:1 gegen Gsenger. Nach Seitenwechsel war es der eingewechselte Rakic, der allein vorm Gehäuse auftauchte, doch knapp vorbei schoss.

Zitat Icon

Jetzt sind wir drin in der Meisterschaft. Und jetzt muss ich zum Derby. Ich will ein geiles Fußballspiel sehen.

Grödig-Trainer Arsim Deliu belohnte sich nach dem Sieg mit einem Besuch beim Salzburger Zweitligaderby

Ein Gurkerl besiegelte den Endstand
So dauerte es bis in die Schlussphase, ehe die Entscheidung fiel: Joker Lukas Hiermann stibitzte Kapitän Kneissl den Ball und bediente Rakic. Der schickte Hiermann in die Tiefe – Gurkerl (86.). Es war sein erster Ligatreffer seit Oktober 2024 – der Grödig auf Platz eins der Salzburger Liga übernachten lässt. „Wir hatten doch einige Ausfälle. Obwohl er verletzt war, hat sich Lukas in der Vorbereitung gut präsentiert, hat gut getroffen und heute seinen Einsatz gerechtfertigt“, streute Coach Deliu dem Schützen Rosen. Der sonst resümierte: „Das erwartet schwierige Spiel gegen einen bärenstarken Gegner, der ziemlich lange ziemlich alles richtig gemacht hat.“ Danach ging es flugs nach Maxglan, wo sich der siegreiche Betreuer das Salzburger Zweitliga-Derby nicht entgehen lassen wollte.

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Zum Start gleich Boden gutgemacht
Mit einer stabileren Defensive wollte Nachzügler Puch ins Frühjahr starten. Und lag gegen Mittelständler SAK alsbald 0:1 hinten. Nach Flanke von der Grundlinie bedankte sich Kurt Weixler per Kopf (7.). Im Gegenzug drückte aber Raphael Kalteis (musste später verletzt raus) nach Gligoric-Freistoßlattenpendler den Ball über die Linie (17.). Danach hatten die Heimischen Pech, als Uzunov und Karl beide nur Alu trafen.

Nach Seitenwechsel lief es besser. Gäste-Keeper Zach vertändelte den Ball 30 Meter vor dem Tor, Maximilian Grasegger überhob ihn zum 2:1 (69.). Just der musste kurz darauf angeschlagen vom Feld. Es blieb aber beim 2:1, Puch zieht über Nacht am Tabellenzwölften Henndorf vorbei. „Das tut richtig gut. Wir haben im Winter hart gearbeitet und uns das heute erkämpft“, strahlte Puch-Übungsleiter Daniel Buhacek. Auf der Gegenseite haderte SAK-Trainer Florian Königseder: „Ein klassischer Selbstfaller, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Mit dem 1:1 haben wir den Faden verloren. Und dann sind noch die Ausfälle von Grießner (Zerrung) und Empl (Schulter) dazugekommen.“

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