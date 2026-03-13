Joker-Tor bescherte Grödig den Auftaktsieg

Ein Gurkerl besiegelte den Endstand

So dauerte es bis in die Schlussphase, ehe die Entscheidung fiel: Joker Lukas Hiermann stibitzte Kapitän Kneissl den Ball und bediente Rakic. Der schickte Hiermann in die Tiefe – Gurkerl (86.). Es war sein erster Ligatreffer seit Oktober 2024 – der Grödig auf Platz eins der Salzburger Liga übernachten lässt. „Wir hatten doch einige Ausfälle. Obwohl er verletzt war, hat sich Lukas in der Vorbereitung gut präsentiert, hat gut getroffen und heute seinen Einsatz gerechtfertigt“, streute Coach Deliu dem Schützen Rosen. Der sonst resümierte: „Das erwartet schwierige Spiel gegen einen bärenstarken Gegner, der ziemlich lange ziemlich alles richtig gemacht hat.“ Danach ging es flugs nach Maxglan, wo sich der siegreiche Betreuer das Salzburger Zweitliga-Derby nicht entgehen lassen wollte.