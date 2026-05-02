Schärfere Gesetze für den Bau von Hotels gefordert

Der Stadt Salzburg sind die Hände gebunden. In der Elisabeth-Vorstadt entsteht zwischen Wohnblöcken ein neues Hotel mit 60 Zimmern – gerade so viel, dass keine Genehmigung notwendig ist. „Ein einziger Landtagsbeschluss reicht aus, um diesen Grenzwert im Raumordnungsgesetz anzupassen“, erklärt KPÖ-Klubobfrau Natalie Hangöbl, die einen entsprechenden Antrag im Landtag einbringt, und fügt hinzu: „Das Ziel ist, dass bei allen neuen Hotelprojekten die Gemeinde mitreden kann, damit die Bedürfnisse der Wohnbevölkerung nicht unter die Räder kommen.“