Jungbullen feiern wieder Torfestival gegen Falken

Bereits nach 123 Sekunden wurde Stürmer Adejenughure im Kapfenberger Strafraum zu Fall gebracht, Kapitän Verhounig verwertete den Elfmeter souverän. Nach 20 Minuten offenbarte Moser defensive Schwächen, die die Hausherren zum Ausgleich ausnutzen konnten. Lieferings Linksverteidiger Zangerl stellte die Führung für sein Team kurze Zeit später per Traumtor wieder her. Nach einer halben Stunde bekam das Team von Trainer Danny Galm nach Handspiel den nächsten Strafstoß zugesprochen – Verhounig verwertete äquivalent zur fünften Minute souverän ins linke Eck. In der zweiten Hälfte gab es aber nichts mehr zu bejubeln – es blieb beim 4:1-Sieg der Lieferinger.