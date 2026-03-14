Seekirchen fehlte Quäntchen Glück zur Überraschung

Der Glaube an die erneute Überraschung war da. Die Leistung von Seekirchen stimmte im zweiten Saisonduell in der Westliga mit Wacker Innsbruck auch. Doch am Ende gewann der Spitzenreiter aus Tirol mit 1:0. „Ich finde es hat oft einfach nur ein Quäntchen Glück gefehlt“, meinte Stürmer Fabian Neumayr. Und beim Gegentor war eine Mischung aus Pech und Unvermögen dabei. Die Hausherren vertendelten den Ball im Mittelfeld, was Wacker eiskalt ausnutzen konnte. „Erste Hälfte haben wir sie komplett dominiert, das Tor haben wir uns selbst gemacht“, haderte Coach Mario Lapkalo. In der Nachspielzeit hatte Felix Eliasch per Kopf auch noch die große Chance auf den Ausgleich, setzte die Kugel aber drüber.