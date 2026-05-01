27 Steuergeräte aus Lkw weg: 100.000 Euro Schaden!

Auf einem Firmengelände in Neumarkt am Wallersee in Salzburg sind aus abgestellten Lastkraftwagen zahlreiche Fahrzeugteile gestohlen worden. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro, die Polizei ermittelt.
Zwischen Donnerstag und Dienstag stahlen bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände insgesamt 27 in Lastkraftwagen verbaute Steuergeräte.
Die Lkw waren dort abgestellt, die Täter bauten die Komponenten aus und verschwanden unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.
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