Alkolenkerin bei Kontrolle kaum noch ansprechbar

Salzburgerinnen wollen erneutes Debakel verhindern
Gegen Spitzenreiter
Mehr als übertrieben hatte es am Freitag eine 34-jährige Oberösterreicherin. Sie wurde in den Mittagsstunden bei einer Polizeikontrolle mit sage und schreibe 3,4 Promille auf einem Parkplatz im Flachgau in Salzburg aufgegriffen.
Die Oberösterreicherin aus dem Innviertel wurde in Anthering in ihrem Auto von den Beamten angetroffen. Viel zu erklären gab es für die Dame nicht mehr. Sie konnte schlichtweg nicht einmal mehr versuchen, sich herauszureden. Das ließ ihr Zustand nicht mehr zu.
Die Polizisten nahmen ihr den Führerschein ab und verständigten die Rettung. Die Betrunkene wurde ins Krankenhaus gebracht.
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