Hütte in Adnet wurde zum Raub der Flammen

124 Leute im Einsatz

Bei dem Brand wurden weder Personen noch die Tiere verletzt. Die Adneter Floriani erhielten Unterstützung durch die Feuerwehren Hallein, Oberalm, Wiestal und Abtenau. Insgesamt standen 124 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt.