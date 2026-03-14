Hütte in Adnet wurde zum Raub der Flammen

Großeinsatz in der Nacht auf Samstag in Adnet in Salzburg! Am Freitag um 23.24 Uhr bemerkten Passanten im Ortsteil Wimberg einen großen Feuerschein und alarmierten die Einsatzkräfte und den betroffenen Landwirt. Beim Eintreffen der Floriani stand die landwirtschaftliche Hütte bereits in Vollbrand.
Die Wasserversorgung wurde zunächst durch einen naheliegenden Teich sichergestellt, anschließend wurde eine lange Zubringerleitung gelegt. Wie die Feuerwehr Adnet berichtet, wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Die Nachlöscharbeiten waren wegen der vielen Glutnester zeitintensiv.
124 Leute im Einsatz
Bei dem Brand wurden weder Personen noch die Tiere verletzt. Die Adneter Floriani erhielten Unterstützung durch die Feuerwehren Hallein, Oberalm, Wiestal und Abtenau. Insgesamt standen 124 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt.
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