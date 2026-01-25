Die Revolution des Bobsports

Knapp zwei Wochen bis zum Beginn der XXV. Winterspiele. Da ist es an der Zeit, mal zu überprüfen, ob auch alles in Butter ist. Sagen wir mal es geht so; einige sind nämlich ganz schön angefressen. Ester Ledecká zum Beispiel, weil zwei Bewerbe, in denen sie sich Chancen ausrechnet (Abfahrtslauf und Snowboard Parallel-Riesenslalom) am selben Tag und auch noch 250 Kilometer voneinander entfernt stattfinden. Die Nordischen Kombiniererinnen sind besonders angefressen, weil für sie gar kein olympischer Wettbewerb vorgesehen ist, obwohl sie genau wie die Buben den lieben langen Winter um den Weltcup springen und laufen. Und die Bobfahrerinnen sind schon seit längerem angefressen, weil es nach wie vor keinen Vierer-Wettbewerb für sie gibt. Gut, sie dürften bei den Herren mitfahren, aber wer will das schon.