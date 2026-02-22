Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ach, übrigens...

Die Olympiade beginnt

Vorarlberg
22.02.2026 18:55
In der Arena di Verona wird heute das olympische Feuer gelöscht.
In der Arena di Verona wird heute das olympische Feuer gelöscht.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von Harald Petermichl
Von Harald Petermichl

Die Olympischen Winterspiele von Milano und Cortina sind bald wieder Geschichte, heute erlischt das Feuer in der Arena di Verona. „Krone“-Autor Harald Petermichl kann es kaum glauben und richtet seine Augen schon wieder in Richtung französische Alpen, wo die nächsten Winterspiele 2030 stattfinden werden.

0 Kommentare

Vier von 116 Medaillenentscheidungen stehen heute noch an, bevor dann am Abend die große Stunde der Vigili del Fuoco von Milano und Cortina d’Ampezzo schlägt. Denn irgendwann gegen Ende der olympischen Schlusszeremonie wird IOC-Präsidentin Kirsty Coventry in einer Telefonzelle gleich hinter der VIP-Lounge der Arena di Verona die 112 (es geht auch die 115) wählen und die zu allem entschlossenen Florianijünger damit beauftragen, die seit zwei Wochen unkontrolliert lodernden offenen Feuer auf der Piazza Angelo Dibone in Cortina und unter dem Arco della Pace in Mailand zu löschen, bevor diese sich unkontrolliert ausbreiten und größeren Schaden an historischen Bauwerken anrichten können.

Lesen Sie auch:
Alle Welt sah Breezys neuen Ring.
Ach, übrigens...
Boulevard Olympia
15.02.2026
Ach, übrigens...
Die Revolution des Bobsports
25.01.2026
Ach, übrigens...
Die lange Nacht von Mailand
08.02.2026

Ob davor die bei der Eröffnungszeremonie feierlich herumgeschleppten 92 Eisblöcke gemessenen Schrittes aus der Arena getragen und nach kurzem Fußweg an der Ponte della Vittoria in die Adige/Etsch geworfen werden, ist derzeit nicht bekannt, aber konsequent wäre es. Überhaupt wird eine rechte Geheimniskrämerei um das Programm veranstaltet, wobei es verwunderlich wäre, sänge Andrea Bocelli nicht mal wieder „Nessun dorma“. Jedenfalls werden dann auch die XXV Giochi olimpici invernali Geschichte sein und weltweit wird man mit der Produktion von allerlei Zusammenfassungen der wichtigsten Ereignisse, der größten Momente, der einprägsamsten Bilder beginnen. Beste Chancen, darin aufzutauchen, haben sicher die Krokodilstränen einer völlig überforderten IOC-Präsidentin im Zusammenhang mit dem verbotenen Helm des ukrainischen Skeleton-Racers Wladyslaw Heraskewytsch, aber daraus könnte oder sollte man mit etwas Abstand eine wirklich eigene Geschichte machen.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry war etwas überfordert.
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry war etwas überfordert.(Bild: GEPA)

Irgendwann im Laufe des Abends wird gemäß Protokoll die olympische Flagge zusammengefaltet und an eine französische Delegation übergeben werden, damit sie 2030, wenn die 26. Winterspiele in den Regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur und Auvergne-Rhône-Alpes abgehalten werden, frisch gebügelt gehisst werden kann. Hier gibt es übrigens jetzt schon Positives zu berichten, denn in einer Liste der geplanten Austragungsorte ist vieles schon mit dem Vermerk „vorhanden“ gekennzeichnet, unter anderem die für die Schlusszeremonie vorgesehene Promenade des Anglais („La Prom“) in Nizza. Vorausschauend und nachhaltig. Für den Eisschnelllauf hingegen müsste man was Neues bauen oder nach Turin bzw. Herrenveen ausweichen, aber das wird schon rechtzeitig entschieden werden. Schließlich ist noch eine ganze Olympiade Zeit, bis es am 1. Februar 2030 endlich losgeht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
22.02.2026 18:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 10°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 13°
Symbol bedeckt
Dornbirn
3° / 13°
Symbol bedeckt
Feldkirch
2° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
451.942 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.327 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
153.833 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1554 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
1339 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1112 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Mehr Vorarlberg
Schreckmoment
Böller ging im Auto los: Splitter und Dellen
Ach, übrigens...
Die Olympiade beginnt
Containerbrand
Florianis mussten in Hohenems ausrücken
2:1-Sieg beim LASK
Die Meistergruppe ist nah für die Altacherinnen
Absage beim FAC
16 Stunden im Bus für nichts bei den Bregenzern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf