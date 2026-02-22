Die Olympiade beginnt

Ob davor die bei der Eröffnungszeremonie feierlich herumgeschleppten 92 Eisblöcke gemessenen Schrittes aus der Arena getragen und nach kurzem Fußweg an der Ponte della Vittoria in die Adige/Etsch geworfen werden, ist derzeit nicht bekannt, aber konsequent wäre es. Überhaupt wird eine rechte Geheimniskrämerei um das Programm veranstaltet, wobei es verwunderlich wäre, sänge Andrea Bocelli nicht mal wieder „Nessun dorma“. Jedenfalls werden dann auch die XXV Giochi olimpici invernali Geschichte sein und weltweit wird man mit der Produktion von allerlei Zusammenfassungen der wichtigsten Ereignisse, der größten Momente, der einprägsamsten Bilder beginnen. Beste Chancen, darin aufzutauchen, haben sicher die Krokodilstränen einer völlig überforderten IOC-Präsidentin im Zusammenhang mit dem verbotenen Helm des ukrainischen Skeleton-Racers Wladyslaw Heraskewytsch, aber daraus könnte oder sollte man mit etwas Abstand eine wirklich eigene Geschichte machen.