„Was blubbert und gärt, interessiert mich!“

Es braucht Schalen, Gläser und Flaschen in allen Größen und Variationen. Dazu Lebensmittel in feinster Qualität. Fermentieren liegt voll im Trend. Die eigentlich uralte Methode, Lebensmittel haltbar zu machen, erfährt gerade weltweit einen Boom. Beim Fort Kniepass lernen Interessierte in Kursen alles über Blubbern und Vitamin-Bomben aus dem Glas. „Mich interessiert generell alles, was gärt und so richtig blubbert“, verrät ein Teilnehmer, der gebannt lauscht. Eine andere Interessierte will unbedingt ihre Äpfel von der eigenen Streuobstwiese verwerten.