„Billig“: Deutsche stürmen Salzburger Tankstellen

Benzin und Diesel kosten in Deutschland seit Beginn des Iran-Kriegs viel mehr als in Österreich. Viele Bayern kommen zum Tanken her. Die Schlangen an den Tankstellen im Salzburger Grenzgebiet werden bereits wieder länger. Wieso die Deutschen jetzt ein Modell aus Österreich kopieren.
„Ich spare 27 Cent pro Liter!“, sagt Carlos aus Prien am Chiemsee. Der Baumpfleger ist eigentlich nur durch Zufall da, weil er auf einer Baustelle in Bayerisch Gmain arbeitet. Da habe er die Chance genutzt und ist über die Grenze nach Großgmain gefahren, um zu tanken. Carlos hat gerade den Transporter vollgetankt, jetzt macht er auch noch mehrere Kanister voll. „Die brauchen wir für die Maschinen, zum Beispiel für den Bagger“, erklärt er.
