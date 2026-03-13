Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

30 Cent Differenz

„Billig“: Deutsche stürmen Salzburger Tankstellen

Salzburg
13.03.2026 07:00
Michele kommt aus Bayern und tankt ausschließlich in Österreich.
Michele kommt aus Bayern und tankt ausschließlich in Österreich.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Benzin und Diesel kosten in Deutschland seit Beginn des Iran-Kriegs viel mehr als in Österreich. Viele Bayern kommen zum Tanken her. Die Schlangen an den Tankstellen im Salzburger Grenzgebiet werden bereits wieder länger. Wieso die Deutschen jetzt ein Modell aus Österreich kopieren.

0 Kommentare

„Ich spare 27 Cent pro Liter!“, sagt Carlos aus Prien am Chiemsee. Der Baumpfleger ist eigentlich nur durch Zufall da, weil er auf einer Baustelle in Bayerisch Gmain arbeitet. Da habe er die Chance genutzt und ist über die Grenze nach Großgmain gefahren, um zu tanken. Carlos hat gerade den Transporter vollgetankt, jetzt macht er auch noch mehrere Kanister voll. „Die brauchen wir für die Maschinen, zum Beispiel für den Bagger“, erklärt er.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
13.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.394 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.566 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
144.662 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1459 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1401 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf