Kanal-Krise zwingt Tierheim Hallein in Notbetrieb

Der Schaden beläuft sich auf 190.000 Euro. 168 Meter Kanal müssen repariert werden. Die Versicherung kommt nur für 30.000 Euro auf, weil Teile des Abflusses auf Fremdgrund liegen. Doch Lochmann könnte Glück haben: „Vom Land Salzburg war schon jemand da. Ich hoffe einfach, dass man unsere Not erkennt und uns das Land hilft. Wir können nur einen Teil des Schadens selbst stemmen.“