Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale

OMV-Chef Alfred Stern sieht Steuersenkung als einzige Lösung für hohe Spritpreise. Staatliche Eingriffe in den Markt lehnt er im Ö1-„Journal zu Gast“ ab. Stern begründete die Kostenspirale mit einer internationalen Verknappung infolge des Iran-Krieges. Auf dem Weltmarkt würden derzeit etwa 20 Prozent des Öls sowie 10 Prozent der Treibstoffe fehlen. Um die benötigten Mengen nach Österreich zu bringen, müsse die OMV an der Börse in Rotterdam wettbewerbsfähige Preise zahlen.