Die richtige Alternative im Spritpreis-Streit

Na ja, aber es würde sich schon lohnen, ernsthaft über unsere Energiesituation nachzudenken. Österreich hat im letzten Winter vor allem beim Strom eine riesige Lücke aufgewiesen, die nur durch teure Importe geschlossen werden konnte. An einem Tag musste sogar die Hälfte unseres gesamten Strombedarfs aus dem Ausland teuer zugekauft werden.