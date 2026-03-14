So viel kosten uns die Beamtengewerkschafter

Die Regelung gilt drei Jahre rückwirkend

Während die Zulagen zuvor maximal 846 Euro monatlich betrugen, können sie künftig auf über 3400 Euro pro Monat steigen. Insgesamt werden die jährlichen Ausgaben des Bundeslands für die Zulagen elf Mal so hoch wie zuvor, von rund 20.000 Euro auf über 220.000 Euro ab dem kommenden Schuljahr. Noch dazu kommt, dass die beschlossene Regelung rückwirkend ab 2023 gültig ist, dadurch entstehen dem Land Salzburg laut Anfragebeantwortung zusätzlich verpflichtende Nachzahlungen in der Höhe von 642.644 Euro.