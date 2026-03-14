Israel plant offenbar massive Offensive im Libanon

Bereits am Freitag hatten die Israelis eine wichtige Brücke über den Fluss angegriffen. Damit soll der Zugang zum Süden des Landes – d.h. die Grenzgebiete zu Israel – erschwert werden. Der Fokus lag bis vor einigen Tagen eher auf dem Iran. Doch die immer intensiveren Raketenabschüsse aus dem Libanon zwingen Israel nun offenbar dazu, auch an dieser Front wieder tätig zu werden.