Tierschutz-NGOs kritisieren jetzt den Umweltanwalt

Hervorgehoben wird in der Beschwerde von ANCA, dass der Wolf in der Europäischen Union einem strengen Artenschutz unterliegt und Entnahmen (sprich: Abschüsse) nur zulässig sind, wenn dies mit dem Erhalt der Population vereinbar ist – in Österreich sei das aufgrund der niedrigen Bestände nicht der Fall. Verwiesen wird zudem auf Studien über die hohe Wirksamkeit von Herdenschutzmaßnahmen (Zäune, Herdenschutzhunde) – Lughofer ist davon nicht überzeugt.