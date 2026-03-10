Kritik: „Abschuss-Abteilung für geschützte Arten“

Hohe Wellen schlug unser Bericht aus der Vorwoche über die Stellungnahme von Umweltanwalt Maximilian Lughofer zur geplanten Prädatorenverordnung. Dieser übernahm nämlich weitgehend Argumente aus Jagd-, Forst- und Landwirtschaft.

Neos-Klubobmann Niko Swatek wirft Lughofer am Dienstag in einer Aussendung vor, das Amt nicht als unabhängige Stimme für Umweltinteressen auszuüben, sondern „politisch bequem entlang der schwarz-blauen Linie“ zu agieren. Für Swatek ist die Wolfsverordnung dabei kein Einzelfall – er verweist auch auf das Pumpspeicherkraftwerk Koralm und den Entfall des Revisionsrechts der Umweltanwaltschaft als weitere Belege.