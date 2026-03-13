Was die Trainer der Derby-Rivalen verbindet

„Krone“: Austria Salzburg gegen FC Liefering – wie sehr prickelt es da bei den beiden Trainern?

Christian Schaider: Es ist kein normales Spiel, auch für die andere Mannschaft nicht. Es geht ums Prestige und ein Stück weit auch um die Geschichte. Dazu ist es ein Heimspiel vor vollem Haus.

Danny Galm: Es ist mein erstes Derby. Auch für viele Spieler ist es das erste in dem Stadion. Wir freuen uns und sind hoch motiviert.