Was die Trainer der Derby-Rivalen verbindet

Scheffauer Ortschef: „Investieren statt jammern!“
„Krone“-Gemeindeserie
Im Duell zwischen Austria Salzburg und dem FC Liefering treffen auch zwei deutsche Trainer aufeinander. Im großen Doppelinterview mit der „Krone“ sprachen Christian Schaider und Danny Galm über das besondere Spiel und eine spezielle Verbindung miteinander.
„Krone“: Austria Salzburg gegen FC Liefering – wie sehr prickelt es da bei den beiden Trainern?
Christian Schaider: Es ist kein normales Spiel, auch für die andere Mannschaft nicht. Es geht ums Prestige und ein Stück weit auch um die Geschichte. Dazu ist es ein Heimspiel vor vollem Haus.
Danny Galm: Es ist mein erstes Derby. Auch für viele Spieler ist es das erste in dem Stadion. Wir freuen uns und sind hoch motiviert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.