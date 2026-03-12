„Als Salzburger hat man noch spezielleren Bezug“

„Alles ist auf so einem Platz noch einmal enger beieinander als in einem großen Stadion. Dazu die Uhrzeit, das Flutlicht – das hat was.“ Blickt Austria Salzburgs Kapitän Luca Meisl auf das Zweitliga-Duell mit Liefering am Freitag (20.30), strahlen seine Augen. Dem Verteidiger geben die Erinnerungen an das Spiel im Herbst Motivation. Da verlor die Austria vor 8120 Zuschauern nach Topstart samt 2:0-Führung 2:3. „Jetzt können wir unsere Leistung besser über 90 Minuten halten. Ich bin guter Dinge, dass wir diesmal die drei Punkte einfahren können“, sagt der 27-Jährige.