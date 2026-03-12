„Als Salzburger hat man noch spezielleren Bezug“

Vor dem direkten und äußerst besonderen Duell zwischen Austria Salzburg und dem FC Liefering am Freitagabend sprach die „Krone“ mit zwei Lokalmatadoren über das Highlight-Spiel.
„Alles ist auf so einem Platz noch einmal enger beieinander als in einem großen Stadion. Dazu die Uhrzeit, das Flutlicht – das hat was.“ Blickt Austria Salzburgs Kapitän Luca Meisl auf das Zweitliga-Duell mit Liefering am Freitag (20.30), strahlen seine Augen. Dem Verteidiger geben die Erinnerungen an das Spiel im Herbst Motivation. Da verlor die Austria vor 8120 Zuschauern nach Topstart samt 2:0-Führung 2:3. „Jetzt können wir unsere Leistung besser über 90 Minuten halten. Ich bin guter Dinge, dass wir diesmal die drei Punkte einfahren können“, sagt der 27-Jährige.
Das Duell mit seinem Ex-Klub („Ich habe dort eine sehr gute Ausbildung genossen“) ist für ihn besonders. „Als Salzburger hat man zu so einem Spiel noch einmal einen spezielleren Bezug dazu“, sagt Meisl, der hofft: „Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann ein Derby der beiden ersten Mannschaften gibt.“
Städter fehlt ausgerechnet im Derby gesperrt
Besonders wäre das Aufeinandertreffen auch für Lieferings Vize-Kapitän Marc Striednig. Doch der Traum von der Flutlichtpartie platzte. Der Stadt-Salzburger holte sich am Dienstag seine fünfte Gelbe Karte und fehlt gesperrt. „Es ist sehr bitter. Ich habe mich auf das Spiel gefreut“, seufzt Striednig, seit der U6 ein Bulle.
Über 1500 violette Fans werden den Spielern in Maxglan einheizen. Laut Striednig eine zusätzliche Motivation für seine Kollegen: „Für solche Spiele hat man als kleines Kind angefangen Fußball zu spielen!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.