Austria vs. Liefering

„Als Salzburger hat man noch spezielleren Bezug“

Salzburg
12.03.2026 14:00
Luca Meisl (Mitte) führt Austria Salzburg gegen den FC Liefering als Kapitän aufs Feld.
Luca Meisl (Mitte) führt Austria Salzburg gegen den FC Liefering als Kapitän aufs Feld.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Kolland
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Kolland

Vor dem direkten und äußerst besonderen Duell zwischen Austria Salzburg und dem FC Liefering am Freitagabend sprach die „Krone“ mit zwei Lokalmatadoren über das Highlight-Spiel. 

0 Kommentare

„Alles ist auf so einem Platz noch einmal enger beieinander als in einem großen Stadion. Dazu die Uhrzeit, das Flutlicht – das hat was.“ Blickt Austria Salzburgs Kapitän Luca Meisl auf das Zweitliga-Duell mit Liefering am Freitag (20.30), strahlen seine Augen. Dem Verteidiger geben die Erinnerungen an das Spiel im Herbst Motivation. Da verlor die Austria vor 8120 Zuschauern nach Topstart samt 2:0-Führung 2:3. „Jetzt können wir unsere Leistung besser über 90 Minuten halten. Ich bin guter Dinge, dass wir diesmal die drei Punkte einfahren können“, sagt der 27-Jährige.

Luca Meisl (re. mit Bruder Matteo) spielte selbst einst für die Jungbullen.
Luca Meisl (re. mit Bruder Matteo) spielte selbst einst für die Jungbullen.(Bild: Andreas Tröster)

Das Duell mit seinem Ex-Klub („Ich habe dort eine sehr gute Ausbildung genossen“) ist für ihn besonders. „Als Salzburger hat man zu so einem Spiel noch einmal einen spezielleren Bezug dazu“, sagt Meisl, der hofft: „Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann ein Derby der beiden ersten Mannschaften gibt.“

Marc Striednig fehlt im Spiel gegen Austria Salzburg gesperrt.
Marc Striednig fehlt im Spiel gegen Austria Salzburg gesperrt.(Bild: GEPA)

Städter fehlt ausgerechnet im Derby gesperrt
Besonders wäre das Aufeinandertreffen auch für Lieferings Vize-Kapitän Marc Striednig. Doch der Traum von der Flutlichtpartie platzte. Der Stadt-Salzburger holte sich am Dienstag seine fünfte Gelbe Karte und fehlt gesperrt. „Es ist sehr bitter. Ich habe mich auf das Spiel gefreut“, seufzt Striednig, seit der U6 ein Bulle.

Über 1500 violette Fans werden den Spielern in Maxglan einheizen. Laut Striednig eine zusätzliche Motivation für seine Kollegen: „Für solche Spiele hat man als kleines Kind angefangen Fußball zu spielen!“

Salzburg
12.03.2026 14:00
