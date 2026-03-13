Die Bregenzer unterlagen einer effizienten Admira

Denn die Mannschaft von Coach Andreas Heraf geriet schon früh in Rückstand, durch zwei beinahe idente Tore. Auf der rechten Bregenzer Seite kam Admiras Aaron Schwarz zweimal ins Eins-gegen-Eins mit Isak Vojic – dem Außenverteidiger fehlte die Unterstützung von Innenverteidiger Vincent Gembalies – von dort kam Schwarz dann zu leicht in den Strafraum und zum Abschluss. Zwei sehr einfache Tore für die Südstädter, für die sie nicht wirklich viel tun mussten. Im Laufe der ersten Hälfte erfingen sich die Festspielstädter dann ein wenig. Kassierten aber nach einem Eckball den dritten Gegentreffer, mit dem 0:3 ging es in die Pause.