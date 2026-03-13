Die Bregenzer unterlagen einer effizienten Admira

Nicht ganz unerwartet hat es für SW Bregenz gegen Titelanwärter Admira Wacker nicht für Punkte gereicht, das Schlusslicht unterlag den Südstädtern vor eigenem Publikum mit 1:4. Dabei fiel die Entscheidung schon in den ersten 15 Minuten, denn da führten die Gäste bereits mit 2:0.
Es war nicht davon auszugehen, dass die Bregenzer im Heimspiel gegen Admira Wacker groß überraschen würden, das passierte auch nicht. Im Gegenteil, die Partie wurde schon ziemlich frühzeitig zugunsten der Gäste in der ImmoAgentur-Arena entschieden.
Denn die Mannschaft von Coach Andreas Heraf geriet schon früh in Rückstand, durch zwei beinahe idente Tore. Auf der rechten Bregenzer Seite kam Admiras Aaron Schwarz zweimal ins Eins-gegen-Eins mit Isak Vojic – dem Außenverteidiger fehlte die Unterstützung von Innenverteidiger Vincent Gembalies – von dort kam Schwarz dann zu leicht in den Strafraum und zum Abschluss. Zwei sehr einfache Tore für die Südstädter, für die sie nicht wirklich viel tun mussten. Im Laufe der ersten Hälfte erfingen sich die Festspielstädter dann ein wenig. Kassierten aber nach einem Eckball den dritten Gegentreffer, mit dem 0:3 ging es in die Pause.
In Minute 54 dann ein Lebenszeichen der Bregenzer, Jan Stefanon reagierte im Admira-Strafraum nach Vorarbeit des eingewechselten Bonaventure Lendambi schnell und stellte auf 1:3. Die Heraf-Elf wurde mutiger, kam auch noch zu weiteren Chancen. Zu mehr reichte es aber dennoch nicht, die Admira hingegen machte mit dem vierten Treffer durch Alexander Schmidt den Deckel drauf (84.) – 1:4-Endstand aus Sicht des Ländle-Klubs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.