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1:4 gegen Leader

Die Bregenzer unterlagen einer effizienten Admira

Vorarlberg
13.03.2026 19:57
Admiras Aaron Schwarz (l.) erzielte zwei beinahe idente Tore.
Admiras Aaron Schwarz (l.) erzielte zwei beinahe idente Tore.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Nicht ganz unerwartet hat es für SW Bregenz gegen Titelanwärter Admira Wacker nicht für Punkte gereicht, das Schlusslicht unterlag den Südstädtern vor eigenem Publikum mit 1:4. Dabei fiel die Entscheidung schon in den ersten 15 Minuten, denn da führten die Gäste bereits mit 2:0.

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Es war nicht davon auszugehen, dass die Bregenzer im Heimspiel gegen Admira Wacker groß überraschen würden, das passierte auch nicht. Im Gegenteil, die Partie wurde schon ziemlich frühzeitig zugunsten der Gäste in der ImmoAgentur-Arena entschieden. 

Denn die Mannschaft von Coach Andreas Heraf geriet schon früh in Rückstand, durch zwei beinahe idente Tore. Auf der rechten Bregenzer Seite kam Admiras Aaron Schwarz zweimal ins Eins-gegen-Eins mit Isak Vojic – dem Außenverteidiger fehlte die Unterstützung von Innenverteidiger Vincent Gembalies – von dort kam Schwarz dann zu leicht in den Strafraum und zum Abschluss. Zwei sehr einfache Tore für die Südstädter, für die sie nicht wirklich viel tun mussten. Im Laufe der ersten Hälfte erfingen sich die Festspielstädter dann ein wenig. Kassierten aber nach einem Eckball den dritten Gegentreffer, mit dem 0:3 ging es in die Pause.

Jan Stefanon (hinter Admira-Goalie Jörg Siebenhandl) traf zum 1:3 für Bregenz.
Jan Stefanon (hinter Admira-Goalie Jörg Siebenhandl) traf zum 1:3 für Bregenz.(Bild: GEPA)

In Minute 54 dann ein Lebenszeichen der Bregenzer, Jan Stefanon reagierte im Admira-Strafraum nach Vorarbeit des eingewechselten Bonaventure Lendambi schnell und stellte auf 1:3. Die Heraf-Elf wurde mutiger, kam auch noch zu weiteren Chancen. Zu mehr reichte es aber dennoch nicht, die Admira hingegen machte mit dem vierten Treffer durch Alexander Schmidt den Deckel drauf (84.) – 1:4-Endstand aus Sicht des Ländle-Klubs.

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