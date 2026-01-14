Gisele Bündchen zeigt auf Insta ihr Familienglück

Gisele Bündchen blickt voller Vorfreude auf „Liebe, Gesundheit, Frieden und neue Abenteuer“ im Jahr 2026.
Die brasilianische Schönheit, die seit Dezember mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente verheiratet ist, hat auf Instagram jetzt seltene Einblicke in ihr neues Glück gezeigt und gleichzeitig verraten, dass sie voller Vorfreude ins gerade gestartete Jahr blickt.
„Mein Herz ist voller Dankbarkeit“
„Während sich das neue Jahr entfaltet, ist mein Herz voller Dankbarkeit für die Momente, in denen ich mit meiner Familie neue Energie tanken konnte“, schrieb Bündchen zu einem Posting, in dem sie jede Menge Fotos teilt, die Einblick in ihr Familienleben zeigen.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Gisele Bündchen:
Und weiter: „Möge dieses Jahr euch Liebe, Gesundheit, Frieden und neue Abenteuer bringen.“
Süße Momente mit Söhnchen geteilt
Zu sehen sind auf den Fotos unter anderem Vivian Lake (12) und Benjamin Rein (15), die aus der Ehe mit Tom Brady stammen. Das Topmodel zeigt aber auch Fotos ihres elf Monate alten Sohnes – unter anderem beim gemeinsamen Herumtollen mit seinem Papa – und Schnappschüsse mit ihrer Schwester.
Fans sollen „Ruf des Herzens“ folgen
An ihre Follower gerichtet, fügte die 45-Jährige hinzu: „Möget ihr den Mut finden, dem Ruf eures Herzens zu folgen und euch selbst tiefer kennenzulernen und zu lieben.“
Sie wünsche ihren Fans „unendliche Segnungen und eine wunderschöne Reise, die vor euch liegt“, fuhr Bündchen fort. „Auf ein wirklich freudvolles und bedeutungsvolles Jahr 2026.“ Abschließend betonte sie: „Ich schicke euch so viel Liebe.“
