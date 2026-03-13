Olympia-Held Izzi Hämmerle legt selbst Hand an

Empfang in der Wahlheimat

Lokalmatador Hämmerle könnte sich dort seine letzte noch fehlende Medaille holen: WM-Gold. Das ist aber noch weit weg für den 32-Jährigen, der erst am Montagabend vom Weltcup in Erzurum (Tur) in die Heimat zurückgekehrt war – und gleich wieder im Stress war. Am Dienstagabend stand nämlich der Olympiaempfang in seiner Bludenzer Wahlheimat an, bei der auch die doppelt versilberter Rodler Thomas Steu und Jonas Müller in der „Remise“ geehrt wurden.