Montafon bereits in WM-Form, ÖSV-Asse noch nicht

Nur vier von ihnen hatten es in die gestrigen Final-Heats geschafft und einzig Adam Kappacher kam dort eine Runde weiter, landete in der Endabrechnung auf Platz neun. „Leider habe ich im Viertelfinale gleich am Start einen kapitalen Bock geschossen, der mich sehr viel Tempo gekostet hat, sodass ich von Anfang an weit weg war“, erklärte der 32-jähriger Salzburger, der mit seiner Performance nicht wirklich happy war. „Generell ist die Rückkehr ins Montafon aber top, der Kurs cool.“ Den Sieg holte Reece Howden (Kan).