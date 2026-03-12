Montafon bereits in WM-Form, ÖSV-Asse noch nicht

Während sich die Organisatoren im Montafon schon gut gerüstet für die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaften 2027 präsentierten und auch die neu geschaffene VIP-Area im Ziel am Finaltag des Skicross-Weltcups bereits bestens besucht war, haben die ÖSV-Athletinnen und Athleten noch viel Arbeit vor sich.
Nur vier von ihnen hatten es in die gestrigen Final-Heats geschafft und einzig Adam Kappacher kam dort eine Runde weiter, landete in der Endabrechnung auf Platz neun. „Leider habe ich im Viertelfinale gleich am Start einen kapitalen Bock geschossen, der mich sehr viel Tempo gekostet hat, sodass ich von Anfang an weit weg war“, erklärte der 32-jähriger Salzburger, der mit seiner Performance nicht wirklich happy war. „Generell ist die Rückkehr ins Montafon aber top, der Kurs cool.“ Den Sieg holte Reece Howden (Kan).
Aus im Viertelfinale
Die einzige ÖSV-Dame in der Entscheidung, Christina Födermayr, war im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Sandra Näslund (Sd), sowie Talina Gantenbein (Sz) und Marielle Thompson (Kan) chancenlos – Rang 14.
„Wenn ich mit dem Ergebnis happy wäre, wäre ich am falschen Ort“, sprach die 24-jährige Oberösterreicherin danach Klartext. „Ich wusste, dass es in dem Heat schwer wird, habe auf einen Fehler der Gegnerinnen gehofft – den haben sie aber nicht gemacht.“
