Darum feierte unser Gold-Crosser wie Ronaldo

„Am Ende des Tages zählen ...“

Mit Gold um den Hals baumelnd empfand Hämmerle den Tag in Livigno natürlich „noch einmal schöner. Aber am Ende des Tages zählen doch Familie und Freunde“. Auf jene Felsen in der Brandung, die meisten gaben sich wie der Triumphator des Tages als stille Genießer, könne er sich verlassen – auch wenn der sportliche Erfolg einmal fehlt. „Das brauchen wir Athleten und ich hoffe, dass ganz Österreich so reagiert“, sagte Hämmerle. Er hatte auch einen Appell an die Snowboard-Nation parat: „Steht hinter uns Athleten, stärkt uns den Rücken. Das hilft uns Athleten, dass wir Topleistungen bringen können.“